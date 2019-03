3 marzo 2019- 17:13 Notizie flash: 2/a edizione - L'economia (9)

(AdnKronos) - Roma. È sempre più evidente che la società, prima ancora del sistema economico-produttivo rappresentato dalle aziende, si troverà presto a dover fare i conti con una rivoluzione profonda, originata dalla tecnologia, che aprirà scenari radicalmente diversi da quelli attuali, dando luogo a una vera e propria singolarità tecnologica e sociale. Ma occorre guardare al di là del fenomeno ormai diventato quasi una moda, con toni a volte sensazionalistici, per capire a che punto siamo realmente con la tecnologia e soprattutto con le sue applicazioni reali nelle aziende. Qual è lo scenario tecnologico, come stanno cambiando le professioni, quali sono le competenze necessarie dal punto di vista della realtà quotidiana degli individui e delle aziende, che cosa ci aspetta nel futuro prossimo sul piano culturale, economico, della qualità della vita: sono alcuni dei temi al centro delle riflessioni della Community. La trasformazione digitale, infatti, oltre a essere una necessità ontologica, è anche un imperativo morale, etico e professionale, che coinvolge l’intera società. Per questo Aica, Associazione dedicata alla diffusione della cultura digitale in Italia, con il contributo scientifico di Sda Bocconi, ha dato vita a D-Avengers, la Community per i protagonisti della metamorfosi digitale, un luogo di incontro e confronto tra persone che per ruolo aziendale e personale sono interessate a interrogarsi sulla metamorfosi digitale in atto nelle aziende, nella vita delle persone e nella società tutta. D-Avengers accoglie individui e professionisti con funzioni aziendali diverse: esperti di tecnologia, responsabili Hr, ma anche chi vede mutare il proprio mestiere per effetto del digitale. Con la consapevolezza che è sempre più un fenomeno collettivo, così come lo è da tempo l’innovazione, ma che il punto non è solo la tecnologia, piuttosto la questione è l’impatto sui mestieri, sui processi aziendali e sulla vita quotidiana. La community nasce anche con l’obiettivo di creare sintesi per aiutare le aziende a orientarsi nel mondo dell’innovazione favorendo la costruzione di un patrimonio comune di esperienze e conoscenze, che sarà reso disponibile e accessibile a un pubblico più ampio.