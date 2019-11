3 novembre 2019- 17:16 Notizie Flash: 2/a edizione - L'interno (10)

(Adnkronos) - Roma. Il governo Conte andrà avanti? "Per me no, però non credo che in caso di caduta finisca la legislatura: per me questa legislatura può durare più del governo Conte". Lo dice il senatore M5S Gianluigi Paragone, ospite di 'In mezz'ora in più'.