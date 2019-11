3 novembre 2019- 17:16 Notizie Flash: 2/a edizione - L'interno (7)

(Adnkronos) - Roma. La vicenda plastic tax "mi auguro si risolva in tempi veloci, sono ottimista. L'ago della bilancia propende nell'andare a modificare" il balzello sulla plastica, "andando incontro alle richieste che arrivano dal territorio. Noi tra l'altro diciamo di andare avanti sulla riconversione ecologica, di non andare alle calende greche ma agire in velocità. Ho fiducia che modificheranno il provvedimento". Lo ha detto Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, ospite di ''Mezz'ora in più' su Rai tre.