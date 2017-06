NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE- L'ECONOMIA

4 giugno 2017- 17:03

(AdnKronos) - Bari. "La Cgil Puglia al pari di Fiom FIM e Uilm ritiene obbligato un vertice urgente con i vertici istituzionali in merito alla vertenza Ilva". E' quanto afferma Pino Gesmundo, segretario generale Cgil Puglia sottolineando che "Il Governo e il Mise non possono non tenere in conto della larga rappresentanza dei lavoratori delle tre sigle confederali di categoria e prima di ogni decisione illustrare ragioni e dettagli circa il futuro di uno stabilimento vitale per l'economia tarantina e pugliese ma centrale per l'Italia in un settore strategico come è quello dell'acciaio". "Con tutte le implicazioni - aggiunge - di natura sociale e ambientale che da tali scelte deriveranno sul territorio tarantino. Chiediamo di dare ascolto a chi vive la fabbrica ogni giorno e opera nell'esclusivo interesse del futuro produttivo, dei lavoratori, del territorio. Bisogna costruire una solida alleanza tra lavoratori e città. Le politiche occupazionali e quelle ambientali - ribadisce - devono correre di pari passo. La città deve stringersi intorno agli interessi dei lavoratori e viceversa. Bene ha fatto, infine, il presidente della Regione Puglia a chiedere di non far cadere nel nulla l'ulteriore richiesta di Acciaitalia".