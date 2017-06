NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE- L'ECONOMIA (10)

4 giugno 2017- 17:03

(AdnKronos) - Roma. "Non so cosa siano i poteri forti. Ho questo difetto". Ad affermarlo il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, parlando al Festival dell'Economia di Trento. "Diversa cosa è l'autorevolezza", ha puntualizzato rispondendo a una domanda sull'indipendenza e l'autonomia di Bankitalia. "Non credo esistano poteri forti. Esistono, anche in politica centri di influenza e di condizionamento ma non credo che bisogna vivere di poteri forti", ha detto ancora Visco.