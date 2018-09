15 settembre 2018- 18:56 Notizie Flash: 3/a edizione - L'economia

(AdnKronos) - Roma. Due regimi semplificati per la flat tax nella prossima manovra. "La prima aliquota al 15% potrebbe riguardare chi ha ricavi fino a 65mila euro, senza contabilità e Iva" mentre si pensa "a un 5% in più, quindi flat al 20%, fino al tetto da 100mila euro di redditi". Lo dice all'AdnKronos il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, facendo il punto sulle misure previste per la prossima manovra, su cui il governo è al lavoro. Tra le novità possibili anche una mini flat tax con un'aliquota al 5%, per tre-cinque anni, per le start up di giovani under 35, con ricavi fino a 65mila euro.