19 ottobre 2018- 19:03 Notizie Flash: 3/a edizione - L'economia (3)

(AdnKronos) - Roma. "Nessuna decisione è stata presa. La risposta del ministro Tria sarà molto importante". Così il Commissario Ue agli affari economici, Pierre Moscovici in un punto stampa presso la rappresentanza dell'Unione a Roma. Nella lettera consegnata al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sottolinea Moscovici rispondendo ai giornalisti nel corso del punto stampa al termine della sua visita di due giorni a Roma, "non si parla del deficit/pil al 2,4%. Il contenuto è diverso: parliamo di deficit strutturale, di livello del debito pubblico e delle misure per sostenere la crescita. Aspettiamo la risposta di Tria entro le 12 di lunedì", sottolinea Moscovici spiegando che l’importante sono "gli investimenti che permettono di favorire la crescita e di ridurre il debito".