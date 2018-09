15 settembre 2018- 18:56 Notizie Flash: 3/a edizione - L'economia (4)

(AdnKronos) - Milano. Il mondo della calzatura si ritrova a Fiera Milano (Rho) dal 16 al 19 settembre per l'appuntamento autunnale con Micam, il salone internazionale leader del settore calzaturiero promosso da Assocalzaturifici, giunto all’86esima edizione. Saranno 1396 gli espositori, di cui 778 italiani e 618 stranieri su una superficie di 62.267 metri quadrati, che presenteranno in anteprima le collezioni primavera/estate del prossimo anno con un’offerta completa, ricca di contenuti e qualità, design e innovazione. “Apriamo l’86esima edizione di MICAM in un clima purtroppo ancora caratterizzato da una congiuntura poco premiante” afferma Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici. “La ripresa del settore non si è materializzata neppure nella prima parte del 2018. I primi cinque mesi dell’anno registrano un export che migliora in valore (+3,2%), ma perde lievemente in quantità di paia di scarpe esportate (-1,7%). I consumi interni restano al palo (-1,6% in spesa); inoltre preoccupa il persistere delle difficoltà in importanti aree di sbocco internazionali. In particolare nell’area CSI il recupero rilevato nel 2017 si è interrotto e i primi cinque mesi 2018 registrano un calo del 6% in valore, con flessioni del 9,1% per la Russia”. Un’offerta espositiva ricca di marchi storici dell’alta moda italiana a cui quest’anno si aggiungono ALV by Alviero Martini, Cerruti 1881, Fratelli Rossetti, Ferré Collezioni, Moreschi e Rodo Firenze. “Mai come ora la nostra manifestazione vede rafforzato questo suo tradizionale ruolo di punto di riferimento - prosegue Annarita Pilotti - a Micam guardano infatti le aziende e gli operatori di un comparto in difficoltà, alla ricerca di risposte alle sfide di un mercato globale che obbliga tutti i soggetti economici a ripensare le proprie strategie di posizionamento”.