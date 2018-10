19 ottobre 2018- 19:03 Notizie Flash: 3/a edizione - L'economia (5)

(AdnKronos) - Roma. Un incontro con i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio "sarebbe interessante" nel corso di una prossima visita informale. "Sono venuto a Roma per un incontro formale e per consegnare una lettera importante a Tria per il futuro della zona euro. Non sono qui per interferire con la politica italiana che credo di conoscere e di capire. In occasione di una visita informale sono disponibile a incontrare Salvini e Di Maio: non so se sarebbe un dialogo costruttivo ma sarà sicuramente amichevole e interessante". Così il Commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici in merito ad un possibile incontro con i due vicepremier.