14 luglio 2018- 18:55 Notizie Flash: 3/a edizione - L'economia (6)

(AdnKronos) - Roma. In riferimento all'articolo intitolato 'Fincantieri: titolo “Fincantieri: une liaison très, très dangereuse pour Naval Group?' ('Fincantieri: una relazione molto, molto pericolosa per Naval Group?') pubblicato ieri su La Tribune, Fincantieri precisa che le notizie contenute in questo articolo sono destituite di ogni fondamento". E' quanto si legge in una nota ufficiale del gruppo, diramata ieri alla stampa francese. Fincantieri "ha dato mandato ai suo legali di agire a tutela della propria immagine ed onorabilità in tutte le sedi civili e penali". Secondo quanto riportato da La Tribune, l'Agenzia per la diffusione dell'informazione tecnologica (Adit), una società di intelligence detenuta in parte dallo Stato, avrebbe lanciato un avvertimento su Fincantieri, parlando di una serie di "comportamenti poco etici" del gruppo navalmeccanico italiano e di sospetti di corruzione nella stipula di contratti in Paesi come Libia, Iraq, India, Emirati Arabi. A questo si aggiungerebbero una scarsa trasparenza e presunti legami con organizzazioni criminali. Sulla vicenda, da parte francese, fonti del ministero della Difesa, citate sul sito de L'Usine Nouvelle, sottolineano che la Francia è "iper vigile sulle questione di etica e di compliance" nel negoziato tra Fincantieri e Naval Group. "Siamo molti vigili, facciamo attenzione, non siamo irresponsabili", assicurano evocando nella relazione di Adit una fuga di notizie di "gente che vuole probabilmente affossare il progetto". "È fuori discussione - sottolineano - che si metta il dito in un sistema che verrebbe a corrompere quello che per anni è stato pulito e trasparente con Naval Group". Se il progetto si concretizzerà, "si farebbe tutto in maniera estremente progressiva e prudente in modo da rendere il processo reversibile, in ogni caso nei primi anni". Intanto, i gruppi di lavoro italiano e francese hanno consegnato ai rispettivi governi il documento al quale, dopo l'accordo nel settembre scorso al vertice di Lione, hanno lavorato per mesi e che indica la road map per costruire l'alleanza navale nel settore militare. Operazione, ribattezzata 'Airbus dei mari', che prevederebbe la creazione di una holding che, inizialmente, si focalizzerebbe su settori quali acquisti, export e investimenti in ricerca e sviluppo.