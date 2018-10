19 ottobre 2018- 19:03 Notizie Flash: 3/a edizione - L'economia (6)

(AdnKronos) - Roma. "No" non vedo un rischio contagio nella zona euro dall’attuale andamento dello spread e "non commentiamo l’attività sui mercati". Così il Commissario Ue agli affari economici, Pierre Moscovici nel corso di un punto stampa a conclusione della sua visita di due giorni a Roma.