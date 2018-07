14 luglio 2018- 18:55 Notizie Flash: 3/a edizione - L'economia (8)

(AdnKronos) - Roma. "Mi dissocio da quanto affermato dal vice premier Di Maio in merito al Ceta. La penso in maniera completamente diversa da lui: il Ceta dispiegherà effetti positivi per il Canada, l'Ue e l'Italia. Il nostro Paese, poi, che è un grande esportatore, trarrà grandi benefici dall'eliminazione dei dazi. Sarebbe un salto di qualità". Lo dice all'Adnkronos Francesca La Marca (Pd) eletta nella circoscrizione Estero (America settentrionale e centrale). Per la deputata canadese "sono ridicole le minacce di Di Maio nei confronti dei funzionari non allineati e io farò di tutto per tutelare le buone ragioni di questo Trattato, oggetto di critiche provenienti dalla maggioranza e dal centrodestra". "Credo che le critiche derivino essenzialmente da una mancata conoscenza di un testo che è sicuramente complesso ma che è nell'interesse del nostro Paese. E anche in Canada -conclude- i nostri imprenditori sono nella stragrande maggioranza favorevoli a che l'Italia ratifichi il Trattato".