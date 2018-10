19 ottobre 2018- 19:03 Notizie Flash: 3/a edizione - L'economia (8)

(AdnKronos) - Roma. "Un utilizzo più rapido ed efficace dei fondi europei è una priorità che richiede, da un lato, un’opera attenta di valutazione e riprogrammazione degli stanziamenti e, dall’altro, di concentrazione su investimenti e progetti che abbiano caratteristiche di immediata realizzabilità e cantierabilità, oltre che di rilevanza per lo sviluppo dei territori. Il punto ineludibile è che queste risorse non possono restare ferme. Ciò sarebbe delittuoso e, dunque, è necessario verificare se possono essere spostate su programmi di più immediata attuazione, fatto salvo che venga mantenuto il principio della territorialità di appartenenza". Così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi nel corso della cabina di Regia sui fondi di Sviluppo e coesione, che si è tenuta questa mattina presso la Sala verde di Palazzo Chigi.