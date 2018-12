21 dicembre 2018- 19:22 Notizie Flash: 3/a edizione- L'economia

(AdnKronos) - Roma. Oggi, nella sede del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sono incontrati i rappresentanti dell'azienda, le organizzazioni sindacali e i tecnici del dicastero per la stipula dell’accordo governativo di cui all’art. 44 del Decreto legge 109/2018. Il tavolo, presieduto dal Vice capo di gabinetto del Mise, Giorgio Sorial, ha dunque prodotto risultati rilevanti nella delicata situazione della multinazionale belga Bekaert, che a giugno aveva dichiarato l'intenzione di chiudere l'unità produttiva di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, attivando la procedura di licenziamento collettivo per cessazione. E' quanto si legge in una nota del ministero del Lavoro. I rappresentanti della società per la re-industrializzazione Sernet, incaricata da Bekaert, hanno illustrato un concreto progetto e fornito chiarimenti ai rappresentanti dei Sindacati intervenuti. Dal proprio punto di vista, i tecnici del Ministero hanno preso atto con soddisfazione della sinergia che si è creata tra le parti. Nel dettaglio, sono state individuate molte aziende interessate alla re-industrializzazione: per una ventina di esse, sarà necessario un approfondimento; per quattro, invece, la trattativa è promettente e già in stato avanzato. Al termine dell'incontro, soddisfazione è stata espressa da Sorial, che ha ricordato la complessità della trattativa: "siamo partiti da una situazione particolare, molto difficile, che avrebbe determinato il licenziamento immediato dei lavoratori e nessuna copertura di ammortizzatori". L’accordo firmato oggi, invece, consentirà di evitare il licenziamento dei dipendenti della Bekaert. Nel ricordare i punti di forza del decreto 109/2018, il vice capo di gabinetto si è detto "soddisfatto per la metodologia seguita e il percorso compiuto assieme dalle parti, che ha permesso di dare ai dipendenti Bekaert e tanti altri lavoratori in Italia la possibilità di essere supportati da un concreto strumento di ammortizzazione, che non esisteva nella nostra legislazione e che è stato introdotto appositamente dal ministro Di Maio. Uno strumento nuovo, concepito proprio per la Bekaert e che consentirà di restituire opportunità a numerose altre aziende in crisi e supportare i processi di reindustrializzazione".