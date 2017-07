NOTORIUS PICTURES: ACQUISITE 13 PELLICOLE DA LAKESHORE ENTERTAINMENT

Milano, 4 lug. - (AdnKronos) - Notorious Pictures, società quotata sul mercato Aim Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto di avere acquisito i diritti full rights per tutti i canali di distribuzione sul territorio nazionale di 13 opere cinematografiche da Lakeshore Entertainment, leader a livello mondiale nella distribuzione, produzione e vendita di opere cinematografiche. Tra i principali film Autumn in New York, Half Light e Donnie Darko.Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato Notorious Pictures ha così commentato: “Grazie all’acquisizione di questa library andiamo ad arricchire ulteriormente la nostra offerta sui canali free e Pay Tv con delle opere cinematografiche di valore assoluto che in alcuni casi sono divenuti delle vere e proprie pietre miliari del cinema internazionale”.