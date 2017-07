NOVARTIS: NEL SEMESTRE UTILE IN CALO A 3,64 MLD DOLLARI

18 luglio 2017- 07:34

Roma, 18 lug. (AdnKronos/ats) - Risultati in flessione nel primo semestre per Novartis: il gruppo farmaceutico svizzero ha registrato un utile netto in calo del 5% a 3,64 miliardi di dollari (2,85 miliardi di franchi) e un giro d'affari sceso dell'1% a 23,78 miliardi di dollari. Lo ha comunicato oggi Novartis.