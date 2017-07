NTV: ITALO LANCIA CONCORSO PER USCITA 'CATTIVISSIMO ME 3'

11 luglio 2017- 14:16

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - Italo presenta “Viaggia con Italo e Cattivissimo Me 3”, novità dell’estate Italo. Grazie all’accordo siglato con la Universal Pictures International Italy Srl (una delle principali società di media ed entertainment, specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di intrattenimento), Italo lancia un divertente concorso in occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche del film Cattivissimo Me 3. Il film, uno dei più attesi della stagione cinematografica, uscirà nelle sale italiane il 24 agosto. L’iniziativa è dedicata ai viaggiatori Italo registrati al programma fedeltà Italo Più e prevede la possibilità di vincere tanti premi, ci sono difatti in palio 50 voucher da 10 euro per viaggiare con Italo, 1000 voucher cinema validi come buono sconto del 50% sull'acquisto di una coppia di biglietti interi (la c.d. formula 2x1), per lo spettacolo Cattivissimo Me 3 nelle giornate del 26 e 27 agosto 2017 nei cinema del circuito UCI CINEMAS e diversi kit con gadget di Cattivissimo Me 3. C’è poi il maxi premio finale ad estrazione: un viaggio in Messico per tutta la famiglia in un resort all inclusive offerto da Hotelplan. Per vincere tutto questo non serve far altro che rispondere ad un divertente quiz sui personaggi del film e scoprire subito se si è vinto uno dei premi “instant win” o se si parteciperà comunque all’estrazione finale per vincere il viaggio in Messico. Al contest lanciato da Italo e Universal può partecipare tutta la famiglia, collegandosi al sito www.italotreno.it e divertendosi dal 10 luglio al 31 agosto. La collaborazione prosegue infatti anche a bordo treno. Alcune carrozze Smart Cinema della flotta NTV sono state brandizzate a tema Cattivissimo Me 3, per la gioia dei viaggiatori - specie i più piccoli! Inoltre, per tutto il periodo estivo, i film Cattivissimo Me e Cattivissimo Me 2 verranno proiettati sui nuovi schermi ad alta definizione di tutte le carrozze cinema della flotta mentre sul portale di bordo Italo Live è possibile vedere dei contenuti speciali di Cattivissimo Me 3. Italo anche in questa occasione, sottolinea la società, ha deciso di essere al fianco di una grande iniziativa cinematografica, che si appresta a diventare un cult di animazione di questa estate 2017.