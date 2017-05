NTV: ITALO LANCIA PROMOZIONE PER FESTA DELLA MAMMA

12 maggio 2017- 12:11

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - La festa della mamma si avvicina e Italo fa un regalo speciale a chi sceglie di viaggiare. Grazie alla nuova promozione infatti Italo offre uno sconto del 40% per viaggiare dall’1 giugno al 27 agosto. In questo modo tutte le mamme possono progettare il loro spostamento per concedersi un weekend estivo di completo relax, ma non solo: la promozione è l’ideale anche per tutti i figli che vogliono fare un regalo originale alle proprie mamme, regalando loro un viaggio, partendo magari insieme per visitare una delle tante mete servite dal network Italo. La promozione è valida per viaggiare in ambiente Smart, applicabile alla tariffa Low Cost. I biglietti scontati possono essere acquistati tramite tutti i canali di vendita Ntv, utilizzando il codice promo MAMMA40.