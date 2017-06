NTV: LA ROCCA, BENE 2016 CON 11 MLN PASSEGGERI E UTILE, 2017 IN CRESCITA

7 giugno 2017- 20:39

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - Italo archivia il 2016 all'insegna della crescita con un risultato in utile e 11 milioni di passeggeri e punta a un ulteriore miglioramento nel il 2017, anno in cui arriveranno nuovi treni. Sono questi gli obiettivi indicati dal direttore generale di Ntv, Gianbattista La Rocca, in occasione della presentazione delle nuove divise del personale presso la lounge di Roma Termini. Un evento che vuole festeggiare i primi 5 anni di attività della società."È stato un anno molto positivo. Siamo riusciti ad arrivare all'utile grazie a quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni", ha sottolineato La Rocca. Il risultato dell'esercizio è stato positivo per circa 20 milioni di euro. "Abbiamo avuto 11 milioni di passeggeri e puntiamo a un incremento nel 2017 in attesa che arrivino i nuovi treni a dicembre", ha aggiunto La Rocca. Intanto, Italo ha avviato un nuovo piano di assunzioni. "Stiamo assumendo 160 persone in diversi ruoli professionali soprattutto in quello operativi come macchinisti e capitreno. Sono persone giovani, spesso alla prima esperienza che formiamo da zero".