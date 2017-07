NTV: MONTEZEMOLO, QUEST'ANNO TRASPORTERà 12 MLN PASSEGGERI

12 luglio 2017- 17:13

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Quest'anno Ntv trasporterà 12 milioni di passeggeri". Ad affermarlo è stato Luca Cordero di Montezemolo, uno dei fondatori e azionista della compagnia ferroviaria privata, parlando a margine della relazione annuale dell'Autorità dei trasporti. Con l'arrivo di Italo, "sono migliorati i servizi del concorrente - ha evidenziato -, sono diminuiti i prezzi ed è aumentato il mercato. Questa è stata la più grande liberalizzazione dopo la telefonia. Mi ha fatto molto piacere il richiamo del presidente dell'Autorità dei trasporti, Andrea Camanzi, al monitoraggio per evitare distorsioni della concorrenza sul mercato per poter giocare, in questo modo, la partita in 11 contro 11".