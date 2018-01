NTV: UGL, SCIOPERO 29/1 UNICA RISPOSTA A ORECCHIE DA MERCANTE

17 gennaio 2018- 16:13

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - “Lo sciopero proclamato per il prossimo 29 gennaio, dalle ore 10.00 alle 18.00, dai lavoratori Ugl di Ntv e dalle altre sigle del settore è l’unica risposta ad oggi possibile nei confronti dell’azienda che continua a fare orecchie da mercante alle nostre precise richieste”. Lo dichiara il rappresentante della segreteria nazionale Ugl Attività ferroviarie, Ezio Favetta. “Non è possibile – spiega il sindacalista – che alla luce del secondo bilancio in utile e dopo la scadenza del contratto di lavoro aziendale quale startup innovativa, ormai a dicembre 2014, per Ntv non siano ancora maturi i tempi per riconoscere quanto dovuto ai dipendenti i cui sacrifici, in termini anche economici, hanno contribuito al conseguimento di quegli stessi utili”. “Quello che chiediamo – conclude Favetta – è chiaro: il rinnovo del contratto di lavoro nel perimetro del nuovo contratto della Mobilità, e non come vorrebbe Ntv il rinnovo di un contratto aziendale, e il riconoscimento, come da contratto, del premio di risultato e del superpremio del break even. Discuteremo di tutto ciò anche con i lavoratori nel corso delle assemblee che sono partite da oggi”.