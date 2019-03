14 marzo 2019- 12:55 Nucleare: Crippa, 'su strada giusta per uscire da stallo Cnapi'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "Siamo sulla strada giusta per uscire dallo stallo sulla Cnapi. Reputo infatti un segnale positivo la risposta fornita dall’Isin alla nostra richiesta di procedere all’esclusione delle aree classificate in zona sismica 2, in modo di restringere la platea dei siti idonei". Così in una nota il sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa dopo che l'Isin ha accordato la finalità di prevenzione alla richiesta avanzata dal ministero.Nel mese di ottobre 2018 il Mise, infatti, ha richiesto all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) di indicare la specifica classe sismica associata alle aree ritenute idonee nell’ultima proposta di Cnapi (Carta nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee alla localizzazione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi), predisposta dalla Sogin Dopo aver visionato l’elenco, il Mise, su indicazione del Sottosegretario Davide Crippa, ha richiesto all’Isin, lo scorso mese di febbraio, di apportare delle opportune modifiche alla Cnapi, escludendo preventivamente dalla aree potenzialmente idonee alla realizzazione del Deposito, quelle classificate in zona sismica 2 “in cui forti terremoti sono possibili”.Oggi l’Isin ha risposto al Mise accordando la finalità di prevenzione della richiesta e affermando che non sussistono motivi per non procedere con la modifica relativa all’esclusione delle aree classificate in zona sismica 2. L’Isin ha inoltre sottolineato che gli aggiornamenti e le variazioni alla Cnapi saranno predisposti dalla Sogin 'sulla base di caratteristiche tecnico e socio-ambientali delle aree' interessate e tenendo conto dei criteri indicati dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea).