NUCLEARE: HULOT, OBIETTIVO RESTA RIDUZIONE QUOTA ELETTRICITà AL 50%

12 giugno 2017- 13:32

Bologna, 12 giu. (AdnKronos) - "Chiuderemo un certo numero di reattori ma è ancora presto per dire quanti". Ad affermarlo, nel corso di una conferenza stampa in occasione del G7 Ambiente di Bologna, è il ministro francese della Transizione ecologica, Nicolas Hulot. "La Francia si è impegnata a ridurre la quota del nucleare nella produzione di elettricità al 50% entro il 2025; a ridurre i consumi energetici del 50% entro il 2050 e a sviluppare le rinnovabili e quindi meccanicamente chiuderemo un certo numero di reattori nucleari".La decisione, spiega Hulot, "sarà presa prendendo in considerazione tre criteri: la sicurezza, gli aspetti sociali e gli aspetti economici". Tutto questo, rileva, "sarà accompagnato da contratti di transizione per anticipare le ripercussioni sociali per i dipendenti che lavorano in questi settori. Allo stato attuale non avendo tutti i parametri a disposizione non posso dire quanti reattori saranno chiusi".