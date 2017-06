NUCLEARE: RIATTIVATA CENTRALE DI GOSGEN IN SVIZZERA

30 giugno 2017- 15:46

Zurigo, 30 giu. (AdnKronos/Ats) - La centrale nucleare di Gösgen, a Däniken nel canton Soletta in Svizzera è stata riattivata al termine della revisione annuale, durata 25 giorni. Il reattore è stato rimesso in funzione ieri e la sua potenza sarà aumentata progressivamente fino a pieno carico, ha indicato in una nota odierna la direzione dell'impianto. Durante la revisione annuale diversi elementi combustibili del reattore sono stati sostituiti, inoltre sono stati effettuati lavori di manutenzione e controllo. Sono stati esaminati con ultrasuoni anche i contenitori pressurizzati del reattore.