NUCLEARE: SOGIN CONFINDUSTRIA CASERTA, COSTRUIRE FILIERA DECOMMISSIONING

17 maggio 2017- 16:10

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Costruire insieme la filiera italiana del decommissioning nucleare. E' quanto emerge al termine del workshop tecnico a Caserta 'La chiusura del ciclo nucleare: le opportunità per la filiera italiana', organizzato da Confindustria Caserta e Sogin, la società pubblica che si occupa dello smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi. L’iniziativa, rivolta alle imprese del territorio, si legge in una nota, risponde al comune impegno di Confindustria Caserta e Sogin, guidate rispettivamente da Luigi Traettino e Luca Desiata, nel rafforzare le sinergie e cogliere così le opportunità di sviluppo legate alla chiusura del ciclo nucleare, un settore rilevante per il Paese e in graduale espansione all’estero. Il workshop rientra nel ciclo di incontri promossi da Sogin con le realtà industriali dei territori che ospitano gli impianti nucleari. Un percorso avviato lo scorso 8 marzo in Confindustria a Roma che contribuisce alla crescita delle aziende locali, attraverso la trasparenza, la condivisione degli obiettivi e la partecipazione.Nel corso dell’incontro Sogin ha presentato il piano e la strategia della committenza, ma anche il nuovo sistema di qualificazione dei fornitori, asset strategici per garantire performance in crescita, massima sicurezza e sostenibilità ambientale in tutte le fasi degli interventi di decommissioning.