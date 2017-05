NUCLEARE: SOGIN, TECNICI UNGHERESI IN VISITA A CENTRALE CAORSO (2)

17 maggio 2017- 17:41

(AdnKronos) - Tali iniziative confermano il valore dell’esperienza maturata dal nostro Paese, oggi impegnato nella chiusura del ciclo elettronucleare, all’interno della filiera industriale internazionale del settore. Sogin sta progettando e implementando diverse e complesse soluzioni manageriali ed ingegneristiche per terminare il decommissioning negli otto siti nucleari italiani, tutti caratterizzati da tecnologie costruttive differenti.Sogin è stata riconosciuta a livello internazionale come un operatore dal know-how distintivo che opera con tecnologie avanzate e nel rispetto dei più severi standard ambientali. In questa ottica lo staff tecnico ungherese ha scelto l'Italia e Sogin per confrontarsi sulle reciproche conoscenze nell'ambito della radioprotezione e della gestione dei rifiuti radioattivi.