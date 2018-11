2 novembre 2018- 14:36 Numéro Russia diventa biennale e sigla accordo con Ftl Moda

Milano, 2 nov. (AdnKronos) - Dopo molti anni di leadership tra le riviste europee, l'edizione russa dell'iconica rivista Numéro ha scelto di rivedere la propria strategia di pubblicazioni. Forte del suo enorme successo in Francia, Giappone, Cina e Thailandia, Numéro Russia si focalizza, tra le altre cose, sulla moda e sulle espressioni culturali più d'avanguardia attraverso scatti fotografici e interviste con personaggi chiave del mondo del fashion e dello spettacolo. Ora la svolta. Per risparmiare sulla carta in un'ottica di sostenibilità, rispettare l'ambiente e potere usufruire di un lungo periodo di produzione per garantire contenuti di alta qualità al magazine cartaceo, fiore all'occhiello di Acmg Group, l'editore ha deciso di cambiare l'agenda delle uscite. Con cinque mesi utili per preparare contenuti di alto profilo sia per l'edizione digitale, sia per quella cartacea e contemporaneamente mettendo insieme un team internazionale focalizzato nello sviluppo digitale del magazine, Numéro Russia promette di diventare il punto di riferimento di tutto ciò che ha a che vedere con l'innovazione, la implementazione tecnologica e la performance digitale. Numéro Russia diventerà testimone della evoluzione strettamente legata alla innovazione, alla diversificazione e alla implementazione tecnologica nel mondo della moda, delle arti, dello spettacolo, con un occhio attento anche sul cinema. Seguendo le richieste del board editoriale e creando partnership con operatori chiave del mondo della produzione, il magazine russo assumerà la leadership nell'orientare tutto ciò che ha a che fare con la realtà virtuale, con la interazione con le collezioni e con le nuove frontiere tecnologiche legate all'utilizzo degli ologrammi.