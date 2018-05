8 maggio 2018- 14:38 Nuova area emergenza al Civico di Palermo

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Siamo particolarmente soddisfatti per aver raggiunto in 500 giorni un obiettivo atteso dai siciliani da oltre dieci anni e per il quale ci siamo impegnati sin dall’inizio del mandato. Grazie di cuore, anche da cittadino, a tutti coloro che si sono sacrificati quotidianamente per realizzarlo". Così, il manager dell'ospedale Civico di Palermo Giovanni Migliore, all'inaugurazione della nuova area d'emergenza. "Questo importante risultato, oltre al diritto alla salute dei pazienti, garantisce un ambiente di lavoro sicuro ai nostri professionisti dell’emergenza, aspetto non secondario alla luce dei più recenti fatti di cronaca - dice -Ringrazio le autorità intervenute ed in particolare il Presidente Musumeci e l'assessore Razza che hanno voluto presentare ad Arnas Civico il nuovo piano per la sicurezza nei luoghi di cura del Governo Regionale, uno strumento di concreto miglioramento per l'accoglienza ai pazienti e la salvaguardia dei professionisti".?Oggi, alla presenza di Musumeci e di Razza è stata consegnata ai professionisti l’area per i pazienti critici del nuovo pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo. "Si tratta dell’ultimo stralcio del progetto di ristrutturazione del valore di 4 milioni di euro, appaltato nel 2016 ed i cui lavori sono stati portati a termine in soli 500 giorni, dice Migliore.La nuova area d’emergenza si estende su una superficie complessiva di circa 2000 mq., lo spazio di cura a disposizione dei pazienti è più che raddoppiato rispetto al precedente ed è ottimizzato logisticamente.