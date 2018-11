16 novembre 2018- 14:13 Nuova Bmw X5, nel deserto del Sahara come a Monza

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - Un tracciato di 5793 metri che si staglia tra le sabbie e le rocce del Sahara: lo storico Circuito di Monza prende forma nel cuore del deserto. Ogni curva, ogni rettilineo, ogni chicane è stata ricostruita fedelmente in scala 1:1, sia nei raggi di curvatura che nelle distanze, grazie al lavoro di oltre 40 persone tra ingegneri, geometri, tecnici e piloti. Un’opera monumentale che riflette lo spirito della line di campagna “Volere e Potere” e che culmina con un’impresa senza precedenti: guidare la Nuova Bmw X5 su uno dei terreni più ostili del pianeta, come se fosse sul tracciato di Monza. Una spettacolare prova di forza per dimostrare che oggi il piacere di guidare che solo Bmw sa offrire può spingersi anche fuoristrada, grazie all'innovativo pacchetto xOffroad di cui è equipaggiata la Nuova Bmw X5. Un’auto che, come un vero leader, sa di poter raggiungere qualunque traguardo e lo dimostra. "Volere e potere significa porsi degli obiettivi sempre più alti e ambiziosi -affermano Vincenzo Gasbarro e Luca Scotto di Carlo, creative partners di M&C Saatchi- significa avere la sicurezza che nulla è irraggiungibile, serve solo la volontà di farlo. Volevamo che questa affermazione non rimanesse solo una bella frase, ma che fosse davvero messa in pratica e che fosse la nuova Bmw X5 a farlo. Ancora una volta, abbiamo cercato un’idea semplice e immediata, come quella di prendere un’icona mondiale delle performance e della sportività come il circuito di Monza, e portarlo dove solo una Bmw X5 può arrivare, senza rinunciare al piacere di guidare".La sintesi perfetta del “Volere” e del “Potere”. La Nuova Bmw X5 ha raggiunto il circuito di “Monza, Sahara” attraversando l’Europa, in un viaggio a tappe, realizzato in collaborazione con We Are Social, portandola fino a Merzouga, nell’impervio deserto marocchino. L’operazione è stata ideata dall’agenzia M&C Saatchi e prodotta da Utopia ed è on air dal 12 novembre sul sito x5.bmw.it e sui canali social del brand, supportata da una campagna display.