30 maggio 2019 Nuova Castelli: Federalimentare, 'Lactalis porterà più export e occupazione'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - La Federalimentare guarda con favore e all’acquisizione da parte di Lactalis dell’azienda Nuova Castelli, tra i primi distributori ed esportatori dei formaggi Dop, primo fra tutti il Parmigiano Reggiano. "La Lactalis è già in Italia da molto tempo e ogni volta che ha comprato aziende italiane ha creato valore", afferma all’Adnkronos il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio. "Sono convinto che Lactalis porterà valore, occupazione e un maggiore impulso all’export del Parmigiano Reggiano perché ha una rete di vendita molto superiore alla Nuova Castelli, in quanto esporta in più di 100 paesi nel mondo".