18 febbraio 2019- 12:43 Nuova organizzazione per Mps Leasing & factoring

Siena, 18 feb. (AdnKronos) - MPS Leasing & Factoring si evolve e si rinnova con la creazione di due distinte divisioni specialistiche dedicate a leasing e factoring, che vanno ad affiancarsi alla direzione crediti già esistente, a diretto rapporto del Direttore Generale. Una novità che consiste nella netta separazione delle attività creditizie da quelle commerciali e operative, con il principale obiettivo di creare una struttura in grado di garantire ai clienti non solo una maggiore specializzazione, ma anche un più ampio presidio dei rischi operativi e una responsabilizzazione delle singole divisioni prodotto verso gli obiettivi di business (VIDEO).“Il 2019 inizia con questa nuova organizzazione focalizzata al business, che garantisce una maggiore specializzazione e risposte più puntali da parte dei nostri referenti sul territorio. - afferma il direttore generale MPS Leasing &Factoring Simone Pasquini – Uno dei nostri principali obiettivi è quello di migliorare il rapporto con i clienti attraverso la gestione più efficiente di tempo e risorse”.Il nuovo assetto è stato pensato per migliorare il rapporto con la clientela e offrire, in ogni fase della relazione, un interlocutore unico. Sarà Simone Pasquini a guidare il team di Mps L&F come Direttore Generale, coadiuvato da Paolo Iachettini (Vice Direttore Generale Vicario e responsabile direzione Leasing), da Salvatore Di Puma (responsabile direzione Factoring) e da Paolo Iozzelli (responsabile direzione Crediti).