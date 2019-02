18 febbraio 2019- 16:36 Nuova organizzazione per Mps Leasing & factoring

Siena, 18 feb. (AdnKronos) - MPS Leasing & Factoring si evolve e si rinnova con la creazione di due distinte divisioni specialistiche dedicate a leasing e factoring, che vanno ad affiancarsi alla direzione crediti già esistente, a diretto rapporto del Direttore Generale. Una novità che consiste nella netta separazione delle attività creditizie da quelle commerciali e operative, con il principale obiettivo di creare una struttura in grado di garantire ai clienti non solo una maggiore specializzazione, ma anche un più ampio presidio dei rischi operativi e una responsabilizzazione delle singole divisioni prodotto verso gli obiettivi di business (VIDEO).“Il 2019 inizia con questa nuova organizzazione focalizzata al business, che garantisce una maggiore specializzazione e risposte più puntali da parte dei nostri referenti sul territorio. - afferma il direttore generale MPS Leasing &Factoring Simone Pasquini – Uno dei nostri principali obiettivi è quello di migliorare il rapporto con i clienti attraverso la gestione più efficiente di tempo e risorse”.Il nuovo assetto è stato pensato per migliorare il rapporto con la clientela e offrire, in ogni fase della relazione, un interlocutore unico. Sarà Simone Pasquini a guidare il team di Mps L&F come Direttore Generale, coadiuvato da Paolo Iachettini (Vice Direttore Generale Vicario e responsabile direzione Leasing), da Salvatore Di Puma (responsabile direzione Factoring) e da Paolo Iozzelli (responsabile direzione Crediti).“Il leasing supporta gli investimenti produttivi delle nostre aziende e produce ritorni economici nel medio e lungo termine, il factoring aiuta i nostri clienti nelle attività commerciali di breve periodo con supporto al fabbisogno di capitale circolante", descrive così gli effetti delle due nuove direzioni Simone Pasquini.Per quanto riguarda la gestione della direzione Leasing, le attività a supporto operativo svolte oggi dalle filiali MPS saranno convogliate su nuovi uffici di presidio presenti in ciascuna delle aree territoriali. Lo sviluppo sarà mantenuto dagli esperti leasing e dagli agenti monomandatari. La nuova direzione factoring MPS, si occuperà di curare il monitoraggio e la gestione dell’intero arco dei processi commerciali, con una logica “end to end” sviluppata dagli esperti presenti sul territorio, in sinergia con la rete di Banca Monte dei Paschi di Siena. Attraverso prodotti tradizionali e tramite il nuovo ufficio debitori, sarà facilitato anche il reverse factoring, tendendo alla conferma del rapporto di collaborazione stipulato.