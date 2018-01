NUOVO CONTRATTO PER LAVORATORI SICUREZZA E DIFESA DELLA PA

26 gennaio 2018- 08:21

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - Arriva il rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici della sicurezza e delle forze armate. Il rinnovo è stato firmato questa notte dai ministri della Pa Marianna Madia, della Difesa Roberta Pinotti e dell’Interno Marco Minniti. "450mila lavoratrici e lavoratori del comparto sicurezza e difesa della Pa da oggi hanno un nuovo #contratto", ha annunciato Madia, in tempo reale, con un tweet all’1.20 corredato da una foto. "Uomini e donne che ogni giorno — ha aggiunto - assicurano il controllo, la tutela e la sicurezza di tutti noi e dei nostri territori". Un altro importante risultato sul fronte dei rinnovi contrattuali, dopo quello per gli statali, raggiunto da sindacati e governo.