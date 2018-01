NUOVO SCHIAFFO A TRUMP, STOP A PIANO SUI DREAMER

10 gennaio 2018- 08:27

(AdnKronos) - Il giudice federale americano William Alsup ferma Donald Trump sui 'Dreamer': con un'ingiunzione preliminare valida per l'intero territorio nazionale, il giudice distrettuale ha stabilito che le tutele previste in base al Daca, o Deferred Action for Childhood Arrivals, programma varato da Barack Obama per proteggere dal rimpatrio gli immigrati senza documenti arrivati negli Stati Uniti da bambini, devono restare in vigore fino a quando non si sarà concluso l'iter legale avviato per porre fine al programma. Già a ottobre il giudice Alsup aveva ordinato all'amministrazione Trump la consegna dei documenti, anche i pareri legali, riguardanti la decisione dello scorso settembre di sospendere il Deferred Action for Childhood Arrivals, e sottolineato che l'amministrazione deve provare come si sia arrivati alla conclusione che il programma fosse incostituzionale, come dichiarato dal ministro della Giustizia Jeff Sessions il 5 settembre scorso quando lo ha definito "un modo per aggirare le leggi sull'immigrazione che è stato un esercizio incostituzionale dell'autorità del potere esecutivo". Secondo il giudice, in attesa della conclusione del procedimento legale, chiunque beneficiasse al 5 settembre scorso - al momento in cui è stata decisa la conclusione del programma - dello status previsto nel quadro del Daca, è autorizzato a rinnovarlo.