NUOVO SCHIAFFO A TRUMP SU DREAMERS

14 febbraio 2018- 07:57

Wasjhington, 14 feb. (AdnKronos) - Nuova bocciatura della giustizia americana all'intenzione di Donald Trump di mettere fine al programma 'Dreamers', che consente ai giovani immigrati arrivati illegalmente negli Stati Uniti con i loro genitori di studiare e lavorare nel Paese.Secondo il giudice di New York, Nicholas Garaufis, il Deferred Action for Child Arrivi (Daca) non può terminare a marzo, come aveva previsto la Casa Bianca, perché gli argomenti giuridici usati da Trump per lo stop al programma sono troppo arbitrari e irricevibili. La decisione arriva un mese dopo quella emessa dal giudice distrettuale di San Francisco William Alsup, il quale ha affermato che l'argomentazione del ministero della Giustizia, secondo cui il programma è illegale, si basa "su un fondamento giuridico difettoso".