OBAMA: DAL CENACOLO A INTERVENTO SU CIBO, EX PRESIDENTE RICEVERà CHIAVI MILANO

9 maggio 2017- 11:05

Milano, 9 mag. - (AdnKronos) - Prima una visita al Cenacolo vinciano presso la chiesa di santa Maria delle Grazie, accompagnato dal ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, poi il discorso, un Keynote speech, in Fiera Milano a Feeds&Chips- The Global Food Innovation Summit dove, in un incontro privato, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala consegnerà le chiavi di Milano. E' questo il programma per la seconda giornata di visita dell'ex presidente americano Barack Obama a Milano.Sempre atteso da una folla di curiosi e simpatizzanti che si accalca dietro le transenne con le quali le forze dell'ordine delimitano gli spazi dentro i quali si muove, in arrivo e in partenza, Obama é atteso, come primo appuntamento della giornata, per la visita al celebre dipinto di Leonardo. Dopo aver lasciato l'albergo dove alloggia, il Park Hyatt, dietro il Duomo, l'ex presidente Usa é stato accolto dal ministro Franceschini davanti al Cenacolo vinciano.