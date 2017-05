OBAMA: GRIMOLDI E BONI (LN), VADA CON SALA IN STAZIONE CENTRALE DA IMMIGRATI

Milano, 9 mag. (AdnKronos) - "Da ieri il centro di Milano è paralizzato per le misure di sicurezza legate alla presenza di Barack Obama, strade chiuse, transenne ovunque, auto rimosse, divieti di parcheggio o di transito, un corteo di 14 veicoli per scortare l'ospite e varie altre cose. Tutto questo per un ex presidente che non ricopre alcuna carica pubblica e sta soltanto facendo uno spot elettorale per i suoi amici del Pd, per l'ex premier Renzi, abituato alle passerelle elettorali a Milano e per il sodale Giuseppe Sala, in quello che, alla fine, è solo un evento politico del Pd". Lo dichiarano Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda e Davide Boni, segretario della Lega Nord Milano.Piuttosto, osservano i due esponenti leghisti, "perché il sindaco Sala non porta Obama in Stazione Centrale a fargli vedere le migliaia di immigrati che hanno invaso Milano in conseguenza delle 'primavere arabe' fortemente sostenute da Obama?"