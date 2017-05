OBAMA: MARONI A EX PRESIDENTE USA, LOMBARDY IS MORE BEAUTIFUL THAN TUSCANY

9 maggio 2017- 14:36

Milano, 9 mag. - (AdnKronos) - "Lombardy is more beautiful than Tuscany". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, poco fa, incontrando l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, a cui ha consegnato il volume 'Amazing Lombardy', prima della conferenza che terra' a 'Seeds&Chips'. "I'll come back", la pronta risposta di Obama.