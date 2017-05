OBAMA: MARONI, CHIEDERò IMPEGNO CONTRO CONTRAFFAZIONE ALIMENTARE

8 maggio 2017- 12:20

Milano, 8 mag. - (AdnKronos) - "Anche a lui chiedero' di essere al nostro fianco per contrastare la contraffazione alimentare". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, arrivando in Fiera a Rho Pero per l'inaugurazione di Tuttofood e rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano un commento circa la visita di Obama."Lo incontrero' domani - ha continuato - e cerchero' di capire che proposte ha per garantire cibo sano, ma soprattutto vorrei chiedergli un impegno a diffondere il Made in Italy in un mercato importante come quello degli Stati Uniti. Nel 2014 - ha detto ancora Maroni - la produzione nel mondo di falso parmigiano e grana padano ha superato la produzione originale. A Obama, che e' un personaggio importante, chiedero' dunque un impegno a mettersi al nostro fianco contro la contraffazione alimentare".