OBAMA: MARONI, GLI CHIEDERò DI ESSERE TESTIMONIAL NOSTRE ECCELLENZE

9 maggio 2017- 14:34

Milano, 9 mag. (AdnKronos) - "A Barack Obama consegnerò il volume le bellezze della nostra regione, 'Amazing Lombardy', perché possa vedere la nostra meravigliosa Lombardia. Gli dirò che il Palazzo della Regione è stato progettato da uno studio di New York e gli chiederò di fare da testimonial per il Made in Italy e per le nostre eccellenze perché questo ci aiuterebbe a risolvere molti problemi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, arrivando alla Fiera di Rho per prendere parte a 'Seeds&Chips'."Ricordo - ha aggiunto Maroni - che la contraffazione alimentare, cioè l'Italian Sounding', prodotti che sembrano italiani ma non lo sono, vale ogni anno 60 miliardi di euro".