OBAMA: QUESTURA, NESSUN CRITICITà DURANTE VISITA A MILANO

9 maggio 2017- 18:55

Milano, 9 mag. (AdnKronos) - Nessuna criticità sotto il profilo della sicurezza è stata evidenziata nel corso della visita dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, a Milano. Obama fra ieri e oggi ha visitato alcuni luoghi simbolo del capoluogo lombardo e ha partecipato a Seeds&Chips alla Fiera di Milano Rho. Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha predisposto per la visita dell'ex inquilino della Casa Bianca un dispositivo di vigilanza e di ordine e sicurezza che ricalca il protocollo classico previsto per le visite delle alte personalità. Il servizio di sicurezza, si spiega dalla questura, è stato modulato, nell’arco delle 24 ore, in modo da garantire "un alto livello di protezione alla personalità senza compromettere le esigenze quotidiane dei milanesi e dei tanti turisti che ogni giorno frequentano la città". Tutti gli spostamenti di Obama sono stati caratterizzati da controlli preventivi di ricognizione e vigilanza sui percorsi stradali e nei luoghi nevralgici della città, con particolar attenzione per le zone e agli obiettivi di specifico interesse, su cui sono stati impiegati personale specializzato, unità cinofile, artificieri e tiratori scelti.Tutti gli spostamenti "sono stati attentamente seguiti dagli uomini della questura in divisa e in abiti civili", mentre la polizia stradale ha garantito la fluidità del corteo, con la collaborazione dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia locale. Tutte le fasi sono state coordinate dalla centrale operativa della questura che si è avvalsa anche dei sistemi di video sorveglianza e delle tecnologie della polizia scientifica e dell’impiego dell’elicottero del reparto volo.