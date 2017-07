OBBLIGO VACCINI è LEGGE

28 luglio 2017- 12:35

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - Con 296 voti favorevoli, 92 contrari e 15 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge che introduce l'obbligatorietà per dieci vaccini. Per il sì la maggioranza e Forza Italia, per il no Lega e M5S. Astenuti Fratelli d'Italia. "#Vaccini Il varo definitivo della legge aumenterà il livello di protezione sanitaria delle famiglie italiane" ha scritto su Twitter il premier Paolo Gentiloni. "Sono molta soddisfatta, oggi abbiamo dato uno scudo protettivo per i nostri figli rispetto a delle malattie molto gravi, quindi abbiamo messo in sicurezza questa e le prossime generazioni" ha commentato la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin.