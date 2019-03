12 marzo 2019- 12:46 Ocse: a gennaio disoccupazione stabile al 5,3%

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Il tasso di disoccupazione nell'area dell'Ocse è stabile al 5,3% a gennaio. Anche nell'area dell'euro la disoccupazione è stabile ma attestandosi al 7,8%. Lo rende noto l'organizzazione internazionale con sede a Parigi. In Italia la disoccupazione sale al 10,5% a gennaio dal 10,4% di dicembre 2018.Il tasso di disoccupazione giovanile dell'area dell'Ocse a gennaio è in rialzo di 0,1 punto percentuale all'11,3% dopo aver aumento di 0,2 punti percentuali a dicembre. La disoccupazione giovanile in Italia sale dal 32,8% di dicembre al 33% a gennaio.