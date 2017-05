OCSE: A MARZO DISOCCUPAZIONE SCENDE AL 6%, GIOVANI AL 12,1%

11 maggio 2017- 12:40

Parigi, 11 mag. (AdnKronos) - Il tasso di disoccupazione nell'area dell'Ocse è sceso dal 6,1% di febbraio al 6% a marzo. Lo rende noto l'organizzazione internazionale con sede a Parigi precisando che nell'insieme dell'area sono disoccupati 37,5 milioni di persone: 4,9 mln in più rispetto ad aprile 2008 prima della crisi. Nell'area dell'euro la disoccupazione a marzo è rimasta stabile al 9,5%.La disoccupazione giovanile nell'area Ocse registra un calo di 0,2 punti percentuali, attestandosi al 12,1% a marzo proseguendo così il trend registrato negli ultimi mesi e collocandosi a 0,1 punto percentuali in più rispetto al livello prima della crisi. Nell'area dell'euro la disoccupazione giovanile, a marzo, ha registrato un calo di 0,1 punto a 19,4%. In Italia è scesa al 34,1% dal 34,5% di febbraio (disoccupazione complessiva è salita all'11,7% dall'11,5% di febbraio).