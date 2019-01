15 gennaio 2019- 12:38 Ocse: a novembre disoccupazione stabile al 5,2%, scende a 7,9% in area euro

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Il tasso di disoccupazione nell'area dell'Ocse è rimasto stabile al 5,2% a novembre: tre punti percentuali in meno rispetto al livello di picco registrato a gennaio 2013. Lo rende noto l'organizzazione internazionale con sede a Parigi. Nell'insieme dell'area 33,2 milioni di persone erano disoccupate a novembre 2018.Nella zona euro il tasso di disoccupazione ha raggiunto il suo livello più basso da ottobre 2008: a novembre si attesta al 7,9% in calo rispetto all' 8% registrato ad ottobre 2018. In Italia la disoccupazione è scesa dal 10,6% di ottobre al 10,5% di novembre.La disoccupazione giovanile (15-24 anni) nell'area dell'Ocse è scesa di 0,1 punti a novembre 2018 al 11%. Nella zona euro, dopo due aumenti mensili consecutivi, la disoccupazione giovanile ha registrato un calo di 0,2 punti percentuali al 16,9%. In Italia la disoccupazione giovanile è scesa dal 32,2% di ottobre al 31,6% a novembre.