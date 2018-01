OCSE: A NOVEMBRE INFLAZIONE SALE AL 2,4%, IN ITALIA SCESA ALLO 0,9%

9 gennaio 2018- 13:29

Parigi, 9 gen. (AdnKronos) - A novembre l'inflazione tendenziale nell'area dell'Ocse è salita al 2,4% dopo 2,2% ad ottobre 2017. Lo rende noto l'organizzazione internazionale con sede a Parigi in un comunicato. Questo aumento è legato all'andamento dei prezzi dell'energia (saliti dal 5,8% di ottobre al 7,7% a novembre) e dalla crescita dei prezzi alimentari (da 1,7% di ottobre a 1,9% a novembre). A novembre l'inflazione tendenziale è cresciuta in tutti grandi paesi dell'area salvo in Italia dove è leggermente diminuita attestandosi allo 0,9% a novembre contro 1% ad ottobre. Nell'area dell'euro l'inflazione è salita dall'1,4% di ottobre all'1,5% a novembre 2017.