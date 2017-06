OCSE: AD APRILE DISOCCUPAZIONE STABILE AL 5,9%

14 giugno 2017- 12:02

Parigi, 14 giu. (AdnKronos) - La disoccupazione nell'area dell'Ocse è stabile al 5,9% ad aprile. Lo rende noto l'organizzazione internazionale con sede a Parigi precisando che nell'insieme dell'area ci sono 36,9 milioni di disoccupati: 4,2 mln in più rispetto alla crisi di aprile 2008. Nell'area dell'euro la disoccupazione è in calo di 0,1 punto percentuale a 9,3% ad aprile. I cali più forti sono stati registrati in Italia (-0,4 punti a 11,1%) e in Spagna (-0,3 punti a 17,8%).La disoccupazione giovanile nell'area dell'Ocse è in rialzo di 0,1 punto attestandosi a 12,1% ad aprile. Nell'area dell'euro è in calo di 0,3 punti a 18,7%.