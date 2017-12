OCSE: AD OTTOBRE DISOCCUPAZIONE SCENDE AL 5,6%, LIVELLO PRE CRISI

12 dicembre 2017- 16:45

Parigi, 12 dic. (AdnKronos) - Il tasso di disoccupazione nell'area dell'Ocse, ad ottobre, si attesta al 5,6%, in calo di 0,1 punto percentuale rispetto al mese di settembre. Il tasso ritrova il suo livello pre crisi, quello osservato nell'aprile del 2008. Lo rende noto l'organizzazione internazionale precisando però che il numero dei disoccupati è pari a 35,1 milioni: 2,5 mln in più rispetto proprio al mese di aprile 2008.Nell'area dell'euro la disoccupazione scende dall'8,9% di settembre all'8,8% ad ottobre. In Italia resta all'11,1%. La disoccupazione giovanile ad ottobre nell'area dell'Ocse scende dall'11,9% di settembre all'11,8% ad ottobre. Nella zona euro scende al 18,6% (-0,1 punto percentuale). In Italia è scesa dal 35,4% di settembre al 34,7% ad ottobre.