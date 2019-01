17 gennaio 2019- 12:40 Ocse: nel terzo trimestre occupazione sale al 68,4%

Parigi, 17 gen. (AdnKronos) - Il tasso di occupazione nell'area dell'Ocse nel terzo trimestre del 2018 è salito al 68,4%: in rialzo di 0,1 punto percentuale rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto l'organizzazione internazionale con sede a Parigi in un comunicato. Nell'area dell'Ocse 570 milioni di persone erano occupate nel terzo trimestre del 2018. Nell'area dell'euro l'occupazione è salita di 0,2 punti percentuali attestandosi al 67,4%. In Italia è in calo di 0,2 punti al 58,6%. Nel primo trimestre del 2018 l'occupazione si attestava al 58,2%.L'occupazione giovanile nell'area dell'Ocse nel terzo trimestre del 2018 si attesta al 41,8% dal 41,9% del secondo. Nell'area dell'euro è passata dal 33,2% nel secondo trimestre al 33,3% nel terzo. In Italia il tasso di occupazione giovanile scende dal 17,6% nel secondo trimestre al 17,3% nel terzo trimestre.