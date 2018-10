22 ottobre 2018- 13:30 Ocse: raddoppio uso materie prime nel mondo entro 2060

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - L'uso delle materie prime nel mondo dovrebbe sostanzialmente raddoppiare entro il 2060 spinto dall'espansione economica mondiale, dal miglioramento dei livelli della qualità di vita provocando forti ripercussioni sull'ambiente. E' quanto emerge dal rapporto dell'Ocse 'The Global Material Resource' nel quale si prevede che il consumo mondiale di materie prime, a fronte di una popolazione mondiale intorno ai 10 miliardi di persone, ammonterà a 167 gigatonnellate entro il 2060 contro 90 gigatonnellate.Se nessuna azione concreta sarà presa per affrontare questa sfida, sottolinea l'Ocse nel rapporto, "è probabile che l'aumento previsto dell'estrazione e dello sfruttamento delle materie prime come le biomasse, i combustibili fossili, i metalli inquinino l'aria, l'acqua e i suoli ed abbiano delle ripercussioni pesanti sul cambiamento climatico". E questo "nonostante lo spostamento dell'attività economica dall'industria manifatturiera verso i servizi e il continuo miglioramento dell'efficienza nel settore manifatturiero. Senza questi fattori le pressioni sull'ambiente sarebbero ancora peggiori".